Explosies bij woningen in Den Bosch, Heemskerk en Purmerend

(Foto: In Heemskerk belandde een deel van een brievenbus op straat door een explosie)



Zaterdagnacht rond 03.00 werd de voordeur van een woning aan de Amsterdamstraat in Den Bosch vernield door een explosie. Door zwaar vuurwerk sprongen ook de ramen aan de voorzijde kapot. Er raakte niemand gewond. De politie heeft sporenonderzoek verricht bij de woning, die op 10 oktober ook al doelwit was van een explosie. Ook toen raakte de voordeur zwaar beschadigd. In de woning zou een dakdekker wonen.



In de regio Den Bosch zijn de afgelopen maanden talloze explosies geweest bij huizen en bedrijfsvoertuigen van dakdekkers.

Heemskerk

Zwaar vuurwerk veroorzaakte zaterdagnacht rond 04.55 een explosie bij een woning aan de Griegstraat in Heemskerk. Door de kracht van de explosie zijn delen van de brievenbus op straat geslingerd. Niemand raakte gewond.

Purmerend

Bij een woning aan de Haarspitstraat in Purmerend ging zaterdagavond rond 21.00 een explosief af. Deze veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voordeur. Niemand raakte gewond. De omgeving rond de woning is afgezet voor politieonderzoek.



In alle drie de gevallen zijn er nog geen verdachten aangehouden.