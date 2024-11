Explosies bij woningen in Den Haag, Almere, Helmond en Cuijk

(Foto: een explosie door zwaar vuurwerk veroorzaakte schade bij een appartementencomplex in Cuijk)

Bij een flatportiek aan de Melis Stokelaan in Den Haag vond zaterdagavond rond 22.55 een explosie plaats. Daardoor raakte de deur van het portiek zwaar beschadigd. De omgeving werd afgesloten voor politieonderzoek. Eerder op de avond, rond 20.50, was er een explosie bij een woning aan de Vrouw Avenweg in Den Haag. Door de knal raakte de voordeur beschadigd. De brievenbus werd opgeblazen. De politie meldt dat het onderzoek naar de toedracht in volle gang is.

Verdachte

Rond 23.10 was er een explosie bij een portiek aan het Deventerpad in Almere. Door de explosie ontstond schade aan de voorzijde van het pand. Een getuige zag een mogelijke verdachte wegrennen in de richting van de Enschedeweg. De politie heeft een signalement verspreid van deze wegrennende man. Het gaat om een slanke man met een lichte huid van ongeveer 1.90 meter. Hij was volledig in het zwart gekleed en had vermoedelijk een tas in zijn hand.

Helmond

Ook in Helmond was het raak. Daar was om 22.30 een explosie bij een woning aan de Hindestraat. Door de knal ontstond schade aan de voordeur. De brievenbus werd enkele meters verder teruggevonden. Vermoedelijk werd de explosie veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. De politie doet nader onderzoek naar de aanleiding en toedracht van het incident. Het Team Explosieven Verkenning heeft gisteravond onderzoek verricht en de recherche zet dit vandaag voort. In het onderzoek worden ook camerabeelden bekeken uit de omgeving. Hierop zijn twee mogelijke verdachten te zien.

Cuijk

In een appartementencomplex op de Wegedoorn in Cuijk werd in de hal zwaar vuurwerk afgestoken. Hierdoor barsten de ruiten in het portiek. Mogelijk gaat het om een kwajongensstreek.



In alle gevallen raakte niemand gewond. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden.