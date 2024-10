Explosies bij woningen in Haarlem, Amsterdam-West en Den Bosch

(Foto: explosie bij een woning aan de Elckerlijcstraat in Amsterdam-West / Beeld: Mizzle Media)



Rond 03.00 kwamen hulpdiensten naar een woning aan de Assendelverstraat in Haarlem. Daar waren buurtbewoners wakker geworden van een harde knal. Voor de woning was een explosief afgegaan, waarna een brand ontstond. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.

Brand

De bewoners van een appartementencomplex aan de Elckerlijcstraat in Bos en Lommer (Amsterdam-West) werden zondagnacht opgeschrikt door een explosie. Even na 03.00 was er een harde knal te horen bij een woning waarna er brand uitbrak. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. Een aantal bewoners moest tijdelijk hun woning verlaten en is elders opgevangen. De schade aan de getroffen woning is groot. Nadat de brand geblust was heeft de politie een plaats delict gemaakt. Medewerkers van de Forensische Opsporing hebben onderzoek verricht en sporen veiliggesteld.

Den Bosch

Ook in Den Bosch was het – na talloze eerdere explosies – weer raak. Daar ging rond 03.40 een explosief af bij een woning aan de Zesde Herven. Een raam en brievenbus zijn daardoor gesneuveld. Er zijn geen gewonden gevallen. Een specialist van Team Explosieven Verkenning heeft onderzoek verricht en de Forensische Opsporing heeft sporen veiliggesteld.



In alle drie de gevallen zijn er nog geen arrestaties verricht.