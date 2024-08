Explosies bij woningen in Mijdrecht en Schiedam

Connect on Linked in

Bij woningen in Mijdrecht en Schiedam hebben zaterdagnacht explosies plaatsgevonden. In beide gevallen was er sprake van schade, maar raakte er niemand gewond.

In Mijdrecht vond omstreeks 01.40 een explosie plaats bij een woning aan de Weegbree. Buurtbewoners hadden een harde knal gehoord. De bewoners van het pand waren niet thuis op het moment van de ontploffing. Er raakte niemand gewond. De woning raakte wel beschadigd.

Twee personen

De politie meldt zondag dat op camerabeelden is te zien dat er mogelijk explosief materiaal is geplaatst door twee personen. Deze lopen er na de explosie vandoor. De politie is op zoek naar meer camerabeelden en zoekt naar eventuele getuigen.

Schiedam

Bij een woning aan de Pendrechtsestraat in Schiedam is zaterdagnacht ook een explosief afgegaan. Omwonenden hoorden rond 01.55 een harde knal. De woning is beschadigd geraakt, maar die schade is volgens de politie gering. Er is niemand gewond geraakt.

Waarom de woningen in Mijdrecht en Schiedam doelwit waren van explosies wordt onderzocht door de politie.