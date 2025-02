Explosies bij woningen in Purmerend, Zaandam en Rotterdam

(Een explosie in een brievenbus veroorzaakte veel schade bij een woning aan de Rode Zee in Zaandam / Beeld: Mizzle Media)



Bij de voordeur van een woning aan de Marathonstraat in Purmerend ging zaterdagavond een explosief af. Niemand raakte gewond. Wel sneuvelde een raam naast de voordeur.

Over het signalement van de dader(s) is niets bekend, ook de toedracht is onduidelijk. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden.



De Marathonstraat bevindt zich niet ver van de Maasstraat, waar op 15 december 2024 een explosief afging. Hierbij raakte een persoon zwaargewond en werden vijf woningen onbewoonbaar verklaard. Twee mannen van 19 en 20 uit Purmerend werden enkele dagen later als verdachten opgepakt.

Forse schade

In en aan twee naastgelegen huizen aan de Rode Zee in Zaandam vonden zaterdagavond rond 23.55 twee explosies plaats. Op beide adressen is zwaar vuurwerk in de brievenbus gestopt. Er ontstond forse schade aan de woningen en aan een geparkeerde auto door rondvliegend materiaal.

De straat is afgezet en de politie heeft sporenonderzoek verricht. Er raakte niemand gewond en er is nog niemand aangehouden.

Crooswijk

Zaterdagnacht vond er rond 05.05 een explosie plaats bij een woning aan de Berkelstraat in Rotterdam-Crooswijk. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Agenten hebben een 36-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.