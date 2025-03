Explosies bij woningen in Rijsenhout, Lelystad en Almere

Op zaterdagavond rond 23.30 vond een explosie plaats bij een woning aan de Blauwe Beugelstraat in Rijsenhout, vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk. Bij de explosie raakte de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De bewoners hebben aangifte gedaan. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en zoekt getuigen en camerabeelden. Ook wordt er buurtonderzoek en technisch sporenonderzoek verricht.

Een van de buurtbewoners heeft een mogelijke verdachte weg zien lopen. Deze persoon liep in de richting van de Olympiastraat en een steeg naar de Vrijheidstraat.

Almere

Zaterdagnacht om 01.37 werden bewoners van de Albert Einsteinstraat in Almere opgeschrikt door een explosie bij iemands voordeur. Er raakte niemand gewond en de schade is beperkt gebleven. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Lelystad

Ook bij een woning in de Voorstraat in Lelystad was het vannacht raak. Daar vond om 01.01 een explosie plaats bij een voordeur. Ook hier vielen geen gewonden en bleef de schade beperkt. De politie doet onderzoek naar de toedracht en zoekt getuigen en camerabeelden.