Explosies bij woningen in Uden en Den Bosch

In Uden vond rond 01.20 een explosie plaats bij een woning aan de Elisabethstraat. Door de knal raakte het rolluik van de woning ontzet. Bij de toegangshal van een flat aan de Muntelwal in Den Bosch ging rond 01.30 ook een explosief af. Deze veroorzaakte schade, meerdere ramen van de flat sneuvelden. De politie onderzoekt beide explosies. Over de toedracht is nog niets bekend. Ook is er nog niemand aangehouden.

Dakdekker

Woensdagnacht waren er ook al explosies bij twee woningen aan het Wibauthof en aan de Amsterdamstraat in Den Bosch. De panden liepen schade op, maar niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant woont in de woning aan het Wibauthof een dakdekker.



Het is de afgelopen tijd vaker raak in Den Bosch. Vorige maand was er nog een explosie bij een makelaarskantoor aan de Van Noremborghstraat. In drie maanden tijd gingen explosieven af bij huizen en bedrijfswagens van verschillende dakdekkers. Op de achtergrond speelt vermoedelijk een zware concurrentiestrijd tussen verschillende dakdekkers in de stad. Wat er precies speelt, is onduidelijk.