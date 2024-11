Explosies bij zorginstelling in Montfoort en woning Nijkerk

Bij een zorginstelling aan de Truus Oversteegenstraat in Montfoort vond vannacht rond 00.15 een explosie plaats. Tijdens de explosie verbleven in de zorginstelling meerdere kinderen van vier tot twaalf jaar en hun begeleiders. Geen van hen raakte gewond, maar de schrik en de schade waren groot, meldt de politie, die nader onderzoek doet naar de ontploffing.

Nijkerk

Bij een woning aan de Goudenregenlaan in Nijkerk vond vrijdagochtend rond 06.45 een explosie plaats. Er raakte niemand gewond, maar de woning is wel flink beschadigd geraakt. Ramen van het huis zijn gebarsten en vensters zijn zwaar beschadigd geraakt. De politie meldt op zoek te zijn naar getuigen en camerabeelden.

Eerdere explosies

Eerder deze week waren er ook twee explosies in Nijkerk. Op dinsdag was dat aan de Wikke en op woensdag was dat aan de Isaäc Sweersstraat. Of er een verband is tussen de explosies wordt onderzocht.