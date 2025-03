Explosies en autobranden in Zwolle, ook ontploffing in Den Haag

(Politieonderzoek aan de Isaac van Hoornbeekstraat in Zwolle / Beeld: 1Zwolle)

Omwonenden hoorden rond 01.20 een harde knal aan de Wilmerwater in Den Haag. Ter plaatse bleek dat de voordeur van een woning was vernield door een explosie. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de explosie en is op zoek naar getuigen.

Luts

Aan de Luts in de Zwolse wijk Aa-landen ontstond zondagavond rond 23.00 een autobrand. Agenten reden in de buurt onderweg naar een andere melding op een andere locatie. Onderweg zagen ze een voertuig in brand staan. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en zoekt getuigen en camera- of deurbelbeelden.

Roelingsbeek

Aan de Roelingsbeek in Zwolle (ook Aa-landen) ontstond zondagnacht even voor 03.00 een autobrand. Daarbij is ook een harde knal gehoord. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en doet onderzoek naar de motieven en betrokkenen. Er raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade aan de deur en het raam van een appartement.

Isaäc van de Hoornbeekstraat

Kort daarna, rond 03.10, vond een explosie plaats aan de Isaäc van de Hoornbeekstraat in de Zwolse wijk Diezerpoort. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en of er een verband is tussen beide incidenten. Daarbij wordt gezocht naar getuigen en deurbel- of camerabeelden uit de buurt.