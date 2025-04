Explosies en schietpartij in Rotterdam, Haarlem en Amsterdam (UPDATE4)

(Beeld MediaTV)

Stoeptegels

De explosie in Rotterdam was bij de voordeur van het pand. Hoewel die door zwaar vuurwerk lijkt te zijn veroorzaakt was de druk zwaar genoeg om stoeptegels omhoog te lichten. Ruiten sneuvelden en brokstukken lagen verspreid op straat. Er raakte niemand gewond. Over een dader of daders is niets bekend.

De brandweer heeft een controle op de veiligheid van het pand uitgevoerd.

Damrak

In Haarlem is in de dinsdagnacht rond 03.35 een geparkeerde auto opgeblazen door een explosief. Ook hier raakte niemand gewond. Waarschijnlijk is er zwaar vuurwerk onder de motorkap geplaatst.

Woensdagochtend vroeg is in Amsterdam in de omgeving van een Damrak een schietpartij geweest waarbij een man gewond is geraakt. Dat gebeurde even na 02.00 op de Oudebrugsteeg tussen het Damrak en de Warmoesstraat. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

Er is door politie een huls gevonden. Over de dader is niets bekend.

Amsterdam-West

Bij een woning in Amsterdam-Slotermeer is aan de Tobias M.C. Asserstraat woensdagmorgen een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het voorwerp meegenomen om het in het Westelijk Havengebied tot ontpoloffing te brengen.

Bewoners van de Jan-Pieter Heijestraat in Amsterdam-West meldden dinsdagnacht een explosie bij de voordeur van een portiek. De volgende nacht, woensdagnacht, was ditzelfde portiek opnieuw doelwit van een aanslag. Er raakte niemand gewond. Over daders is niets bekend.

Den Haag

In Den Haag waren in de nacht van dinsdag op woensdag twee explosies bij woningen in de Schoonhetenstraat. De eerste explosie was dinsdagavond omstreeks 20.45 bij de politie gemeld.

Na de explosie renden twee jongens met een lichte huidskleur weg in de richting van de Erasmusweg en de Medlerstraat. Later zijn ze in de omgeving van het Heeswijkplein gezien op een fatbike.

Woensdagochtend was omstreeks 06.10 opnieuw een explosie aan de Schoonhetenstraat. Dit keer vond de explosie in de tuin van een andere woning plaats.