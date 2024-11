‘Explosies gelinkt aan drillrap-ruzie tussen Rotterdam en Almere’

Aangehouden Dit meldt RTV Rijnmond. Bewoners van de straat zagen iemand lopen met een mogelijk explosief en waarschuwden de politie. De politie kwam daarop ter plaatse, samen met de Explosieven Opruimingsdienst, en vond een vuurwerkbom. Kort daarna is de tiener aangehouden.

Hij zou ook verantwoordelijk zijn voor een explosie een nacht eerder in de Roemeniëstraat. Bij die explosie raakte niemand gewond. Het afsteken van dit explosief werd door een cameradeurbel vastgelegd.

Strijd

Het gebruik van explosieven in Almere Poort heeft volgens de politie te maken met de strijd tussen rivaliserende drillrapgroepen. ‘In dat muziekgenre wordt gerapt over problemen in het leven en vaak worden vijanden bedreigd met geweld’, schrijft Rijnmond.