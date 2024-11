Explosies in Amsterdam

Knal In Amsterdam Nieuw-West schrokken bewoners aan de Justus Halbertsmastraat rond 03.00 wakker van een harde knal. Door de explosie is de hoofdingang van het appartementencomplex beschadigd geraakt. De ramen zijn gebarsten en een deel van de plafondplaten liggen eruit.

Tweede keer raak

Bij een kiprestaurant aan de Gentiaanstraat in Amsterdam-Noord ging rond 05.30 een explosief af, schrijft AT5. Het pand liep volgens de politie ‘enige schade’ op. In juli vond er bij hetzelfde pand ook een explosie plaats. Daarvoor was een ander pand in de straat al doelwit van een explosie. Dat was toen reden om tijdelijk cameratoezicht in de buurt in te stellen.

In beide gevallen is de politie een onderzoek gestart.