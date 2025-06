Explosies in Bleiswijk, Rotterdam en Eindhoven

Rond 00.30 was er een explosie bij een woning aan de Magnoliahof in Bleiswijk. Hierdoor liep de schutting van de achtertuin van het huis schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Uitgebrand

Vannacht rond 02.40 waren er twee explosies aan de Hofdijk in Rotterdam. Twee geparkeerde auto’s in de straat zijn door de ontploffingen volledig uitgebrand. Om de hoek, aan de Rottestraat, vond er een explosie plaats bij een woning. Hier bleef de schade beperkt. De politie heeft sporen veiliggesteld en doet onderzoek.

Vondellaan

Rond 03.10 was er een harde knal te horen bij een woning aan de Vondellaan in Eindhoven. De schade bleef beperkt tot een gesneuveld raam aan de voorzijde van de woning. Het kozijn vatte kort vlam maar kon al snel door de brandweer geblust worden. De politie is een onderzoek gestart en onderzoekt de achtergrond en toedracht van deze explosie.

In alle gevallen is er nog niemand aangehouden.