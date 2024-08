Explosies in Haarlem en Uden

Connect on Linked in

De politie onderzoekt explosies bij woningen die vrijdag en zaterdagmorgen plaatsvonden in Haarlem en Uden. Er vielen bij de explosies geen gewonden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag klonk een harde knal bij een woning aan het Jonkerveld in Uden. Er ontstond kort een brand in de tuin, de bewoner was op dat moment thuis. Het gebeurde rond 01.15, en de bewoner belde zelf de politie. Aan de woning is geen schade ontstaan. Over een dader is niets bekend.

In Haarlem was er een explosie bij een woning aan de Pepijnstraat in Haarlem. Dat gebeurde vrijdagmiddag rond 17.25. Een raam en het kozijn aan de voorkant van de woning zijn vernield.