Explosies in Leende en Den Haag en bij coffeeshop in Breda

Explosie Op de late dinsdagavond vond de explosie in Leende plaats, bij een woning aan de Strijperstraat. Er raakte niemand gewond en de schade bleef beperkt tot vernielde deuren en gesneuvelde ramen. Bij deze woning was in oktober ook al een ontploffing geweest.

Een dag eerder vond er ook al een explosie plaats in dezelfde straat, maar bij een andere woning. Er word nog onderzocht wat voor explosief er is gebruikt.

Aangehouden

Ook bij een coffeeshop aan de Marterring in Breda ging in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief af. Bij de explosie, die even na middernacht plaatsvond, ontstond niet alleen schade aan het pand zelf. Ook auto’s die in de buurt van de coffeeshop geparkeerd stonden raakten beschadigd.

Na bekijken van camerabeelden herkenden agenten een verdachte die daarna meteen werd aangehouden. Het gaat om een 14-jarige jongen. Over zijn achtergrond zegt de politie verder niets vanwege zijn minderjarigheid, laat ze weten. De jongen is wel ingesloten in een politiecellencomplex en wordt door rechercheurs verhoord.

Onderzoek

Bij woningen aan de Vrederustlaan in Den Haag heeft dinsdagavond rond 18.00 ook een explosie plaatsgevonden, rond 18.00. In het portiek van de woningen ontstond schade als gevolg van de explosie. Voor zover bekend raakte niemand gewond.