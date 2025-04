Explosies in Rotterdam, Den Haag, Westland en Amersfoort

(Beeld MediaTV)

Meldkamer

In het complex Montevideo zijn ook appartementen gevestigd. Centralisten van de meldkamer van de politie in Rotterdam werken tegenover het getroffen adres.

De glazen deuren bij de ingang zijn gesprongen door de explosie. Op straat trof de politie sporen aan van een plastic fles. De dader of daders hadden op de stoep voor de voordeur het woord ”Brandy x” gespoten. De politie heeft onder meer een stuk vloerbedekking uit de hal verwijderd voor sporenonderzoek.

Er is niemand aangehouden. De politie spreekt van ‘één verdachte’ die zou zijn waargenomen.

Brandwonden

Bij een woning in de Rietzangerstraat in Amersfoort is maandagavond tussen 21.00 en 21.30 een explosie geweest. Het explosief kwam door een open balkondeur in de slaapkamer van het slachtoffer terecht.

De bewoonster liep onder meer brandwonden op. De politie heeft geen signalement van de dader of daders en zoekt camerabeelden.

Twee verdachten

In de nacht van maandag op dinsdag was er in Den Haag omstreeks 04.15 een ontploffing aan De Gaarde in Den Haag, in een buitenwijk in het zuidwesten van de stad.

Bij de explosie is brand ontstaan aan de voordeur, maar er raakte niemand gewond. Tot nu toe is er niemand aangehouden.

Aan het Dwarsland in het enkele kilometers verderop gelegen Poeldijk, in het Westland, ontplofte maandagavond een explosief. Dat gebeurde rond 20.00. Daarbij is een gat ontstaan in de voordeur. Niemand raakte gewond.

Er is niemand aangehouden. Volgens getuigen zouden twee verdachten met een scooter zijn gevlucht in de richting van de Arckelweg in Poeldijk.