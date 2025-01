Explosies in Rotterdam, Almere, Helmond, Lelystad en Vlissingen (UPDATE2)

(Beeld MediaTV)

Beveiligingscamera

Er is nogal wat schade door brand ontstaan, maar er raakte niemand gewond. Een door de politie opgehangen beveiligingscamera raakte los.

Waarschijnlijk is er zwaar vuurwerk gebruikt, in combinatie met brandbare stof. Over de daders is niets bekend.

Helmond

Aan de Kasteel-Traverse in Helmond was er in de woensdagnacht ook een explosie, waarbij een voordeur van een appartement is vernield. Niemand raakte gewond.

Rond 04.15 kreeg de politie een melding over een explosie. Waarschijnlijk was hier sprake van illegaal zwaar vuurwerk. Ook hier is over de daders niets bekend.

Auto

Aan de Tulpenlaan in Vlissingen zijn in de afgelopen nacht een voordeur en een auto zwaar beschadigd geraakt door een ontploffing. Rond 03.00 kwam er een melding binnen bij de politie.

De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek, er zijn geen verdachten gearresteerd.

In de nacht van woensdag vond ook een explosie plaats bij een huis aan de Archipel in Lelystad. Dat gebeurde rond 01.00. De politie denkt dat er aan de voorzijde van de woning een vuurwerkbom is geplaatst. De voordeur en raam zijn beschadigd.

Gewatteerde jas

Op dinsdagavond was er een explosie bij een huis aan de John Raedeckerstraat in Almere. De bewoner liep daarbij lichte verwondingen op en is onderzocht door ambulancepersoneel.

De knal was om 20.35, en de voordeur en raam raakten beschadigd.

Enkele minuten voorafgaand aan de explosie is nabij de woning een persoon met gewatteerde jas op een fiets gezien. De politie denkt dat deze persoon iets te maken heeft gehad met het incident.