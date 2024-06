Explosies in Sprang-Capelle en Rotterdam (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een explosie is in Sprang-Capelle de muur van een woning ontzet. De ontploffing gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.15 aan de Dravik. Ook bij geparkeerde auto’s en aanliggende woningen was er schade.

‘Geen vijanden’

De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd, zegt de politie.

Tegen Omroep Brabant zei een bewoner van het huis: ‘Ik heb geen vijanden’.

Het lijkt erop dat de explosie niet is veroorzaakt door zwaar vuurwerk maar door explosieven. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft nader onderzoek gedaan.

Auto

In Rotterdam is een explosief ontploft bij auto, ook daar zijn geen gewonden gevallen. Dat gebeurde rond middernacht op de Dirkje Goedhartstraat in Rotterdam-Prinsenland.