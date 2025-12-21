Explosies in Terneuzen, Hoofddorp en Bussum

Het incident in Terneuzen gebeurde rond 16.30. Politie en brandweer werden opgeroepen voor een melding van een brand in een achtertuin van een woning aan de Schuberthof. Toen de hulpdiensten arriveerden was de brand overgeslagen van een overkapping naar de woning. De brandweer schaalde op naar een grote brand.

Uit het eerste onderzoek van de politie is gebleken dat kort voor de brand een explosief tot ontploffing is gebracht op ongeveer 20 tot 25 meter van de woning. Voorlopig zijn er volgens de politie geen aanwijzingen dat de actie op de getroffen woning(en) was gericht. Agenten onderzoeken de oorzaak. Zo worden aangiftes van de bewoners opgenomen. Ook worden getuigen verhoord.

Hoofddorp

Zaterdagnacht vond rond 02.45 een explosie plaats bij een woning aan de Etty Hillesumplantsoen in Hoofddorp. Voor de explosie is zwaar vuurwerk gebruikt. Er raakte niemand gewond en de woning raakte niet beschadigd. Volgens de politie kwam er vlak voor de explosie iemand aanlopen die na de explosie wegrent. De verdachte is niet meer aangetroffen. De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen.

Bussum

Op zaterdagochtend was er rond 04.15 een explosie bij een woning in de Wisentstraat in Bussum. Er is vermoedelijk zwaar vuurwerk tegen het pand aan gegooid. Er raakte niemand gewond, maar er is wel schade. Agenten waren snel ter plaatse, maar de verdachte(n) is/zijn niet meer gevonden. De politie is op zoek naar getuigen.