Explosies in Utrecht, Alkmaar en Rotterdam

Rivierenwijk In Utrecht waren er de afgelopen nacht rond 04.45 twee explosies bij woningen aan de Maasstraat en Zuiderzeestraat in de Rivierenwijk. Er is wel schade ontstaan, maar volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

In de nacht van zaterdag op zondag was er een explosie bij een woning aan de Snoekstraat in Utrecht-Hoograven. Door deze explosie ontstond een kleine brand. Het gebeurde rond 03.45, bij de voordeur van de woning.

Alkmaar

Bij een juwelier op de hoek Langestraat/Koorstraat in Alkmaar is de afgelopen nacht om 04.00 een zwaar stuk vuurwerk afgegaan waarbij het rolluik is beschadigd. Op beelden is volgens de politie te zien dat er twee personen in het zwart gekleed, in de buurt van de winkel staan. Ze reden weg op een scooter.

In Rotterdam was er rond 01.00 een ontploffing van zwaar vuurwerk bij een woning aan de Turkse Tuin in Rotterdam-IJselmonde. De gevel raakte hierdoor beschadigd. Er raakte niemand gewond. Over een dader is niets bekend.