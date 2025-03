Explosies in Utrecht, Hoofddorp, Amelo, Amsterdam, Haarlem en Beverwijk (UPDATE2)

(Beeld MizzleMedia)

Hoofddorp

In Hoofddorp was er de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.30 een explosie plaats aan de Graftermeerstraat (foto). De brandweer heeft de woning na de ontploffing gecontroleerd op veiligheid. Een raam van het pand is door de knal gesneuveld. Een vader en dochtertje op het moment van de aanslag in de woning aanwezig.

De politie heeft meerdere sporen veilig gesteld en medewerkers van de Forensische Opsporing hebben zaterdagochtend het onderzoek afgerond.

Almelo

Voor de tweede keer binnen twee dagen tijd was op zaterdagmorgen een explosie plaats aan de Molenstraat in Almelo. Vrijdag was het doelwit een woning, zaterdag gebeurde het voor de ingang van een Turks restaurant ertegenover.

Door de explosie zijn alle ramen van het pand gesneuveld en is een zonwering van de gevel gerukt.

Amsterdam

Op de Overtoom in Amsterdam-West is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.30 een explosief afgegaan bij een kapperszaak. De voordeur en hal van een portiekwoning zijn daarbij beschadigd geraakt. Er werden uit voorzorg tijdelijk meerdere woningen ontruimd.

Haarlem

De hulpdiensten kwamen zaterdag in alle vroegte in actie gekomen na een explosie in Haarlem. Rond 05.45 gebeurrde dat bij een buurtcentrum aan de Stresemannlaan, waarna er brand uitbrak die snel is geblust.

De brandweer heeft ook hier het pand gecontroleerd. Een raam en regenpijp zijn door de explosie beschadigd geraakt.

Utrecht

Aan de Kenaustraat in de Utrechtse wijk Zuilen was vrijdagavond bij een woning een explosie. Volgens de politie was er op dat moment niemand thuis. Voorzover bekend raakte er niemand gewond.

Rond 22.15 werd door omwonenden een harde knal gemeld. Toen agenten ter plaatse kwamen zagen zij dat de voordeur beschadigd was. Mogelijk zijn de verdachten na de explosie in een busje gevlucht.

Beverwijk

In Beverwijk was vrijdagavond een bedrijfspand aan de Begijnenstraat doelwit van een aanslag. Volgens de politie is er vermoedelijk zwaar vuurwerk gebruikt. Het gebeurde rond 21.30.

Er is daar een mogelijke dader gezien rond de tijd van de knal. Het gaat om een slanke jongen van tussen de 16 en 18 jaar in zwarte kleding.