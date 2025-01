Explosies met vuurwerkbommen bij twee woningen in Amersfoort

Zondagavond rond 21.10 vond er een explosie plaats bij een woning aan de Keerkring. Hierbij werd een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht en ontstond schade aan de voorzijde van het pand. In juli 2024 was dezelfde woning aan de Keerkring ook al doelwit van een ontploffing. Deze veroorzaakte toen forse schade, ook naastgelegen woningen raakten beschadigd. De getroffen woning werd destijds voor zes weken gesloten.

Vrouwelijke getuige

Drieënhalf uur later, rond 00.40, was er een explosie voor een woning aan de Sprengenberg. Ook hier ging het om een vuurwerkbom waardoor schade aan de voorkant van de woning ontstond. De politie zegt graag in contact te komen met een vrouwelijke getuige die vannacht kort met een agente ter plekke heeft gesproken.



Of er een verband is tussen de twee explosies is onduidelijk. Ook over een motief voor de aanslagen is niets bekend. Er is nog niemand aangehouden.