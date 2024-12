Explosievenlegger slachtoffer van eigen bom

Bebloed

In de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.00 kwam er bij de politie een melding binnen van een man met een zwaar bebloed been, op de Adrian van der Doeslaan. Na snel onderzoek bleek dat hij zichzelf had verwond tijdens het plaatsen van een explosief bij een auto aan de Argonautenweg. De 27-jarige man is naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden.