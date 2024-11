‘Extreem druk’ op Scheveningse Pier na aanspoelen blokken coke

(Beeld: JBMedia)

In de omgeving van het Zuidelijk Havenhoofd in Den Haag (Scheveningen Duindorp) waar vrijdag ruim 350 kilo aan onbeheerde drugspakketten werden aangetroffen, was het zaterdagnacht een komen en gaan van “gelukszoekers” die de hoop hadden nog een blok cocaïne aan te treffen.

Wisselende reacties

Rond 08.30 kwamen de Douane en politie om mensen die op de Pier of tussen de rotsblokken zochten weg te sturen. Degene die een rugzak bij had werd verzocht deze te tonen op inhoud. Bij navraag of sommige personen daadwerkelijk zochten naar blokken coke werd volgens bronnen wisselend gereageerd. De een gaf aan gewoon aan het wandelen te zijn, de ander liep zwijgzaam met versnelde pas door en een enkeling gaf toe zijn geluk te beproeven in de hoop een blok cocaïne te vinden.

Enkele jonge mannen gaven rond 07.30 toe dat ze naar cocaïne aan het zoeken waren en dat ze sinds 23.00 al meerdere malen ID-controle hadden gehad van de politie.

Extreem druk

Ook waren er enkele “gewone” strandbezoekers die nog even een duik namen in de koude, wilde zee. Mensen die er dagelijks hun hond uitlaten gaven aan het extreem drukker te vinden dan normaal. Ook stonden er sommige mensen op de uitkijk, terwijl anderen tussen rotsblokken aan het zoeken waren.



Na de melding van een vinder hebben vrijdag een politiehelikopter en een vliegtuig van de Kustwacht de kustlijn bij Scheveningen afgezocht naar verschillende drugspakketten. De Koninklijke Marechaussee heeft de pakketten naar een veilige locatie gebracht waar de precieze inhoud is onderzocht.