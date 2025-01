Faissal Taghi zet advocaten aan de kant

Verrast Faissal Taghi schrijft dat hij de samenwerking met zijn advocaten Kamil Karakaya en Michael Ruperti beëindigt om een ‘verschil van inzicht’. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank hebben laten weten dat ze door de brief verrast zijn. Waarom het ‘verschil van inzicht’ draait, is niet bekendgemaakt.

Leiding

De zoon van de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi staat in Zwolle terecht voor deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Dinsdag was de tweede voorbereidende zitting in zijn zaak. In oktober was de eerste zitting.

Ook advocaat Inez Weski is verdachte in het onderzoek naar deze criminele organisatie, maar niet van betrokkenheid bij geweldsmisdrijven. Volgens het Openbaar Ministerie was het de bedoeling van Ridouan Taghi dat Faissal de leiding van criminele organisatie zou overnemen na diens arrestatie in 2019.

Twee of drie weken

Faissal Taghi zegt dat hij druk is met het zoeken naar nieuwe advocaten, die hij binnen twee of drie weken hoopt te vinden. In de brief staat ook dat hij zijn besluit niet wil toelichten zonder raadsman.

De oudste zoon van Ridouan Taghi werd in 2023 aangehouden in zijn woonplaats Dubai. Hij verblijft net als zijn vader in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Ridouan Taghi heeft de afgelopen jaren enige malen van advocaten gewisseld. Ruperti trad eerder ook op voor Ridouan Taghi.

Zie ook:

OM: ‘Weski wisselde 8000 berichten uit met zoon Taghi’

‘Advocaten Taghi willen nieuwe rechters’