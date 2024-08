‘Familie van bedreigde en overleden loodgieter krijgt persoonsbeveiliging’

Connect on Linked in

De familie van de overleden bedreigde loodgieter Ron van Uffelen heeft persoonsbeveiliging. Dit komt erop neer dat ze is opgenomen in het stelsel Bewaken en Beveiligen van het Openbaar Ministerie. Dit meldt De Telegraaf woensdag.

Beeld: de overleden bedreigde loodgieter Ron van Uffelen uit Vlaardingen (foto JB Media)

Gevaar

Politie en Openbaar Ministerie gaan ervan uit dat nog steeds gevaar bestaat voor aanslagen, aldus de krant. Het huis van Van Uffelen was zelfs doelwit ná zijn overlijden, hetgeen de recherche doet vermoeden dat het conflict dat aan de aanslagen ten grondslag ligt, nog altijd niet is beslecht. Daarom waren ook rond de begrafenis van Van Uffelen, die dinsdagmiddag plaatsvond, extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Justitie gaat ervan uit dat de opdrachtgevers van de aanslagen een crimineel motief hebben.

Einde discussie

Het stelsel Bewaken en Beveiligen is volgens de regels slechts bedoeld voor dreiging in de richting van personen. In het geval van Van Uffelen waren de aanslagen gericht op panden, waardoor de beveiliging van het gezin formeel niet onder justitie viel. Dat is met ingang van deze week veranderd. Het besluit betekent het einde van een voortdurende discussie tussen het lokaal bestuur van Vlaardingen en justitie over wie nu verantwoordelijk was voor de beveiliging.

Drugs in bloed

De sectie op het lichaam van de loodgieter, die in Vlaardingen meer dan twintig aanslagen kreeg te verduren, heeft geleid tot sporen van drugs – vermoedelijk cocaïne – en alcohol in zijn bloed. Dat hebben meerdere bronnen rond het onderzoek tegenover De Telegraaf bevestigd. Een definitieve doodsoorzaak is (nog) niet vastgesteld, stelt de krant.

De loodgieter overleed twee weken terug door ‘een medische oorzaak’.