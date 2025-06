2 juni 2025

FASTNL-team pakt Duitser op die gezocht werd voor moordpoging op ex

Een man die in Duitsland werd gezocht voor poging tot moord op zijn (ex)partner is vrijdag aangehouden in Noord-Brabant. De man wordt ervan verdacht haar gestoken en gewurgd te hebben. De vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.