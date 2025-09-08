Fatale beef Wellington: levenslang voor Australische paddenstoelenmoord

De Australische vrouw nodigde op 29 juli 2023 vier leden van haar ex-schoonfamilie bij haar thuis uit in Victoria voor een lunch, waar beef Wellington werd geserveerd. Haar ex-man Simon Patterson was ook uitgenodigd, maar haakte de dag ervoor af.

Coma

Binnen enkele uren na de maaltijd werden de vier lunchgasten – Simon’s ouders Don en Gail Patterson, en Gail’s zus Heather en haar man Ian Wilkinson – ziek met braken en diarree. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in een kunstmatige coma werden gebracht terwijl artsen probeerden hen te redden.

Orgaanfalen

De zussen Gail en Heather overleden op 4 augustus 2023 aan multi-orgaanfalen, gevolgd door Don een dag later, nadat hij niet reageerde op een levertransplantatie. Ian Wilkinson overleefde de vergiftiging en werd uiteindelijk eind september uit het ziekenhuis ontslagen, na bijna twee maanden intensieve behandeling.

Motief

Het motief voor de drievoudige moord en poging tot moord ligt vermoedelijk in diepe haatgevoelens die de vrouw zou koesteren tegen haar ex-schoonfamilie. Ze zou hen naar de lunch hebben gelokt met de smoes dat ze kanker had.

Patterson heeft over 33 jaar de kans om vervroegd vrij te komen. De vrouw heeft aangegeven in beroep te zullen gaan tegen haar straf.

‘Death cap’

Het ging om de paddenstoel de groene knolamaniet, de zogenaamde ‘death cap’ (doodskappaddenstoel), een dodelijke giftige schimmel die wijdverspreid is in Europa. De doppen van deze paddenstoelen zijn groenachtig van kleur en de steel en kieuwen zijn wit. De groene knolamaniet is zeer giftig en is verantwoordelijk voor de meeste paddenstoelvergiftigingen ter wereld, omdat ze lijken op verschillende eetbare paddenstoelen. 95% van de dodelijke paddenstoelvergiftigingen in Europa wordt veroorzaakt door de groene knolamaniet.

Tijdens het proces betoogde de aanklager dat Patterson de kans had gehad om de dodelijke paddenstoelen te plukken nadat ze de locatie ervan op de website iNaturalist had gezien.