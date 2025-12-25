Fenerbahçe-voorzitter opgepakt in Turks onderzoek naar drugsgebruik door elite

Haarmonster Media melden dat Sarans aanhouding volgt op forensische tests waarbij sporen van drugs in een haarmonster zouden zijn gevonden. Saran is eerder in dezelfde zaak al verhoord; toen werd hij na afname van haar- en bloedmonsters onder voorwaarden vrijgelaten.

Saran is geboren in de Verenigde Staten en heeft een Turkse vader en een Amerikaanse moeder.

Entertainment

Het onderzoek wordt in Turkije neergezet als een bredere operatie die sinds begin december meerdere verdachten uit de wereld van entertainment en media heeft geraakt. In berichten van AP wordt gesproken over ‘meer dan een dozijn’ aanhoudingen, met verdenkingen die uiteenlopen van drugshandel/-productie tot het faciliteren van drugsgebruik en – in sommige gevallen – ook het faciliteren van prostitutie.

Ontkend

In de berichtgeving wordt tot nu toe geen specifieke criminele organisatie achter Saran genoemd. Volgens media heeft Saran het gebruik van drugs ontkend en gevraagd om een herhaling van de test.

Het is onduidelijk of het Turkse OM Saran ziet als gebruiker, facilitator, leverancier, of als contactpunt voor een bredere kring.