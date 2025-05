Fentanyl-epidemie treft Mexicaanse opiumboeren zwaar

2.000 dollar Een lokale boer die voorheen voor een kilo opium 33.000 pesos (2.000 dollar) kreeg moet nu blij zijn als hij 250 dollar vangt. En waar een paar jaar geleden de drugshandelaren iedere kilo direct kwamen ophalen om er heroïne van te maken staat er nu een voorraadje in zijn schuur te wachten.

Sinds de criminele organisaties zijn overgestapt op synthetisch fentanyl, met dezelfde werking als traditionele opioïden, is de vraag naar heroïne verdwenen en daarmee het inkomen van duizenden boerenfamilies.

Het gebruik van het extreem sterke, en ook zeer verslavende fentanyl, is in de VS is scherp toegenomen, en dat ging ten koste van de vraag naar opium. De stoffen waarmee fentanyl in Mexico wordt geproduceerd voeren de drugshandelaren aan uit (vooral) China.

Migratie

Er lijkt nu een einde te komen aan de Mexicaanse opiumteelt die meer dan honderd jaar de Amerikaanse heroïnemarkt voorzag.

Dorpen in Guerrero die decennialang opium verbouwden waren relatief welvarend. Nu heersen honger en criminaliteit. Het wordt er steeds onveiliger en veel bewoners trekken weg, op zoek naar werk en voedselzekerheid. Een commercieel renderende vervanger voor opium is voor de boeren op veel vrije droge gronden waar de opium groeit geen optie.

De Mexicaanse overheid heeft landbouwsubsidies voor legale producten verhoogd, maar die compenseren het inkomensverlies nauwelijks. Initiatieven met alternatieve teelt, zoals avocado’s, of ecotoerisme, leveren geen renderende oplossing.

Sommige van die boeren trekken weg om zich aan te sluiten in de rijen migranten die een toekomst in de Verenigde Staten zoeken, ondanks de campagne die president Donald Trump heeft ontketend.

Cocabladeren

De opiumcrisis biedt voordelen voor het herstel van de natuur doordat akkers langzaam weer worden begroeid door ooit gekapte bossen en struiken. Verder neemt de grip van de drugskartels op de dorpssamenleving af.

Maar in regio’s waar dat klimatologisch mogelijk is zijn sommige boeren inmiddels overgestapt op teelt van cocablad. In buurland Guatemala wordt al jarenlang coca voor cocaïneproductie geteeld.

De Amerikaanse markt voor middelen als heroïne is groter dan de Europese. Mexico had rond 2016–2017, op het hoogtepunt, naar schatting 30.000 hectare aan opium, volgens satellietmetingen van de Verenigde Naties. Volgens diezelfde metingen was er in 2024 in Afghanistan, naar schatting op 12.800 hectare opium verbouwd. Europese heroïne komt vrijwel uitsluitend uit Afghanistan, en er wordt bijna geen fentanyl gebruikt.

Dit voorjaar is in Spanje voor het eerst in Europa een opiumplantage aangetroffen.

