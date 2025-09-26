FIOD: arrestaties in onderzoeken naar bpm- en belastingfraude

Bpm-fraude Op dinsdag 23 september werden meerdere aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Vier mannen (20, 32, 35, 45) uit de gemeenten Kampen, Lelystad en Utrecht zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Zes woningen en twee bedrijfspanden in Lelystad, Hilversum, Waddinxveen, Bergambacht en Utrecht zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op 44 auto’s, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en 20 dure horloges.

Autobranche

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De mannen van 20, 32 en 35 uit de gemeente Kampen en Lelystad zijn actief in de autobranche en dienden voor hun onderneming aangiften bpm in. Bij deze aangiften werden taxatierapporten overlegd om het verschuldigde bpm-bedrag te bepalen.

Onjuiste taxatierapporten

Het onderzoeksteam vermoedt dat bij het indienen van deze aangiften gebruik werd gemaakt van onjuiste taxatierapporten waarin niet bestaande schades waren vermeld. Deze rapporten werden opgesteld door meerdere ondernemingen waaronder het bedrijf van de 45-jarige verdachte uit Utrecht. Vermoedelijk werden tientallen, mogelijk zelfs honderden aangiften ingediend met taxatierapporten die vermoedelijk valselijk werden opgemaakt.

Daarnaast worden de 32 en 35-jarige mannen uit Lelystad ook verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Naar verwachting is voor vele miljoenen euro’s aan aanschafbelasting en tussen de twee en drie miljoen omzetbelasting te weinig geheven.

Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van het Functioneel Parket. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Belastingfraude

Een dagen later, op woensdag 24 september, hield de FIOD drie verdachten aan en werden meerdere doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Drie verdachten, een 26-jarige vrouw en twee mannen (51, 63) uit Purmerend en Amsterdam zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van belastingfraude. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers.

Onjuiste aangiften

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De 26-jarige vrouw uit Purmerend is enig aandeelhouder en bestuurder van een onderneming. De 51-jarige plaatsgenoot is bedrijfsleider en vermoedelijk feitelijk leidinggevende van het bedrijf. De 63-jarige man uit Amsterdam, de boekhouder, diende namens de onderneming vermoedelijk voor meerdere kwartalen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting in. Het onderzoekteam vermoedt dat door het handelen van de verdachten te weinig belasting werd geheven. Het belastingnadeel wordt op meer dan 521.000 euro geschat.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.