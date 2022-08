FIOD arresteert ontwikkelaar van cryptomixer Tornado Cash

Connect on Linked in

Een 29-jarige man is woensdag in Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen via de zogeheten mixingservice Tornado Cash. Deze onlinedienst mixt cryptovaluta om zo de herkomst te verhullen.

De (criminele) herkomst van de cryptogelden wordt door dergelijke mixingservices veelal niet of nauwelijks gecontroleerd. Gebruikers van een mixingservice doen dat veelal om hun anonimiteit te vergroten.

Diefstal cryptovaluta

In juni 2022 startte het Financial Advanced Cyber Team (FACT) van de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar Tornado Cash. Het FACT vermoedt dat via Tornado Cash op grote schaal criminele geldstromen zijn verhuld, onder andere afkomstig uit (online) diefstallen van cryptovaluta (zogenoemde cryptohacks en scams). Hieronder vallen onder meer gelden gestolen bij hacks door een groep die vermoedelijk aan Noord-Korea te relateren is.

Miljardenomzet

Tornado Cash ging in 2019 online en behaalde volgens het FACT sindsdien een omzet van minimaal zeven miljard dollar. Uit onderzoek bleek dat voor minimaal één miljard dollar aan cryptovaluta met een criminele herkomst door de mixer ging. Het vermoeden is dat personen achter deze organisatie op grote schaal aan deze transacties hebben verdiend.

Sinds maandag is Tornado Cash door de Amerikaanse overheid op de OFAC-sanctielijst geplaatst.

De 29-jarige verdachte is vrijdagochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris. De FIOD zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.