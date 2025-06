11 juni 2025

FIOD houdt directeur havenbedrijf aan

De FIOD heeft dinsdag 10 juni meerdere aanhoudingen verricht in de regio Rotterdam. Een van de verdachten is de 55-jarige directeur van een scheepsbevoorradingsbedrijf uit Vlaardingen. De verdenkingen in het onderzoek zijn grootschalige drugssmokkel. Dat hebben bronnen rond het onderzoek aan Crimesite gemeld.