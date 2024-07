FIOD: man liet voor miljoen op crypto-account storten

Connect on Linked in

De rechter-commissaris in Arnhem heeft een man in voorlopige hechtenis geplaatst op verdenking van witwassen. Volgens de FIOD liet de 52-jarige man voor bijna een miljoen euro aan gestolen cryptovaluta op zijn rekening storten.

Ethereum

Een dag eerder had hij het account aangemaakt. De FIOD denkt dat de Ethereum gestolen was. Dezelfde dag zette de man de crypto in zijn nieuwe wallet alweer om in euro’s.

Het strafrechtelijk onderzoek was gestart na een melding van de FIU (Financial Intelligence Unit).

Luxe auto

De aanhouding was al op 9 juli. Tijdens de doorzoeking in de woning van de man en zijn vrouw (54) in Nijmegen is beslag gelegd op ruim een half miljoen euro in contanten, cryptovaluta, designerkleding en een luxe auto.

De verdachten zijn 12 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris. De hechtenis van de man is verlengd met 14 dagen, die van de vrouw is onder bijzondere voorwaarden geschorst.