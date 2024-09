FIOD: vrouw waste wit met 100 bitcoin adressen

Den Haag De verdachte is een 34-jarige vrouw uit Den Haag. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, computers en harde schijven, contant geld, telefoons, en een auto.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart ‘na signalen’ van de Belastingdienst, aldus de FIOD. Volgens meerdere ingediende aangiften inkomstenbelasting van de vrouw had zij een negatief inkomen en beschikte ze over weinig vermogen.

Bij nader onderzoek van de fiscus kwam echter naar voren dat op de bankrekeningen van de vrouw bedragen werden gestort door meerdere cryptovaluta exchanges, platformen voor de aan-en verkoop van cryptovaluta.

Tonnen

Het onderzoeksteam vermoedt dat de vrouw over inkomen beschikte dat uit criminele activiteiten afkomstig was. Ze bezat namelijk tonnen aan euro’s meer cryptovaluta dan zij zelf aantoonbaar had gekocht of met haar geringe vermogen had kunnen aanschaffen.

Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.

Bitcoinhandel is niet gereguleerd en onttrekt zich aan het toezicht van de politie en financiële toezichthouders. Daarom is het aantrekkelijk voor criminelen om mee wit te wassen.