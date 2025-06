Fles benzine gevonden na explosie bij woning Spijkenisse

(Beeld: Media-TV)

Door de explosie raakte de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. In de voortuin is een fles aangetroffen waar vermoedelijk wasbenzine in zit. In de voortuin liggen bij een paaltje resten van wat lijkt op een plastic tas.

Agenten hebben in de omgeving gezocht naar een verdachte, maar deze werd niet meer aangetroffen.

De bewoners mochten even later terug hun woning in. Agenten hebben camerabeelden verzameld en doen nader onderzoek naar de toedracht van de explosie.