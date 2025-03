Flink lagere straffen na procesafspraken in hoger beroep in slepende drugszaak

IJmond Het gaat om zes mannen uit de regio IJmond die zijn veroordeeld voor hun rol in een criminele organisatie die drugs verpakte in puzzeldozen of blikken en opstuurde naar het buitenland. Het gerechtshof komt tot flink lagere straffen, onder meer ook door de lange duur van het proces. De feiten vonden plaats in 2016 en 2017, de rechtbank veroordeelde de mannen pas in 2022.

In eerste aanleg eiste justitie zelfs straffen tot negen jaar cel.

Tijdens de zitting

Pas in de aanloop naar de zitting in hoger beroep hebben er tussen de verdediging en het Openbaar Ministerie onderhandelingen plaatsgevonden over procesafspraken. Procesafspraken zijn niet in de wet geregeld, maar de Hoge Raad heeft eerder in een andere zaak geoordeeld dat deze mogelijkheid wel bestaat.

Met vier verdachten heeft het Openbaar Ministerie vlak voor de zitting procesafspraken gemaakt en deze als afdoeningsvoorstel aan het hof voorgelegd. De twee andere verdachten gingen tijdens de zitting alsnog akkoord met eerder voorgestelde procesafspraken.

Het hof oordeelde dat de in de procesafspraken opgenomen afdoening redelijk en passend is.

Door de grote omvang van het onderzoek en het aantal zittingsuren is de zaak aangemerkt als een zogenoemde “megazaak”. Het hof vindt het van belang dat nu nader en langdurig onderzoek niet meer nodig is.