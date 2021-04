Flink wat emoties bij eerste dag verhoor kroongetuige

Connect on Linked in

De emoties liepen hoog op tijdens het verhoor kroongetuige Nabil B. in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Het vooral de rechtbank die vragen stelde maar ook hoofdverdachte Ridouan Taghi en de gewezen vriend van B. – Mohammed Razzouki – kregen gelegenheid. In de zaak staan 17 verdachten terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie die zeker zes moorden liet plegen.

Nauwelijks in Nederland

Taghi ontkent met de kroongetuige vertrouwelijke zakelijke contacten te hebben gehad zoals die stelt. Hij zegt niet te weten wie B. is. Volgens Het Parool zegt Taghi vanaf het jaar 2000 nauwelijks in Nederland te zijn geweest. Taghi vroeg aan B. of hij wel eens met hem in een auto had gezeten of met hem samen ergens had gegeten. Dat niet, zei de kroongetuige, maar er waren wel ontmoetingen geweest, bijvoorbeeld in het waterpijpcafé in Utrecht van de broers Saïd en Mohammed Razzouki, met eten en drinken.

Op de vraag van een rechter aan Taghi of die wel eens met de kroongetuige had geschaakt, zoals deze zegt, zei Taghi: ‘Net zoals meneer Mark Rutte zegt: Ik heb daar geen actieve herinnering aan.’

Taghi herhaalde B. een ‘een pathologische leugenaar’ te vinden.

Vrienden

Door niemand wordt betwist dat Mohammed Razzouki en Nabil B. elkaar als vrienden vaak zagen. Maar omdat ze nu tegenover elkaar staan stond de verhouding tussen deze twee emotioneel behoorlijk op scherp. Razzouki stelde vele vragen over allerlei details die voor buitenstaanders moeilijk te volgen waren. De rechters lieten hem niet altijd begaan. Razzouki: ‘Ik heb hier te maken met een overmacht en probeer hier uit alle macht mijn onschuld aan te tonen. Sorry dat ik zo emotioneel ben.’

Saïd Razzouki

De kroongetuige zegt dat de broers Saïd en Mohammed Razzouki in rechtsreeks contact met Taghi stonden. Verder zag volgens hem Taghi Mao R. als zijn rechterhand en Saïd Razzouki als linkerhand.

Opvallend was dat B. zei dat Saïd Razzouki zich vooral met drugshandel inliet en niet met moorden. Saïd Razzouki staat net als Taghi terecht voor het opdracht geven voor moorden. Het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe niet veel nuanceverschil tussen de twee gemaakt.

Uiteindelijk zal de rechtbank naast de verklaringen van Nabil B. ook kijken naar door de politie gekraakte pgp-chats en bijvoorbeeld locatiegegevens van telefoons van de verdachten.

Komende vrijdag krijgen Ridouan Taghi en zijn advocaat Inez Weski de kans vragen te stellen aan Nabil B.. Maandag is de beurt aan Mohammed Razzouki en zijn advocaten.