Flinke explosie bij huis in Den Bosch, mogelijk vergissing

De politie is met een onderzoek bezig naar de ontploffing van een explosief bij een woning in Den Bosch. Dat huis is flink beschadigd geraakt door de ontploffing, die rond 01.30 plaatsvond, aan de Goedenrade in de wijk Maaspoort. In de woning woont een gezin van vader, moeder en twee jonge kinderen. Iedereen bleef ongedeerd maar de vier hebben wel uit voorzorg de nacht in een ziekenhuis doorgebracht.

Door de grote schade moeten experts nog onderzoek doen op welke termijn de woning weer veilig is voor het gezin om terug te keren. Het gezin wordt tot die tijd elders ondergebracht.

De politie heeft vanuit diverse bronnen te horen gekregen dat het mogelijk om een vergissing zou gaan en dat het doelwit eigenlijk een andere woning had moeten zijn. De politie zegt nadrukkelijk met dit scenario rekening te houden, maar dat het nog veel te vroeg is om definitief hierover te concluderen.