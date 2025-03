Flinke explosie Zwolle | ‘Link met slepend drugsconflict’

(Beeld Meternieuws.nl)

Vuurbal

Doelwit van de aanslag was een portiekwoning aan de Pieter Steynstraat in de wijk Dieze-Oost, die fors beschadigd is geraakt. Ooggetuigen spraken over een knal en een ‘enorme vuurbal’ en een vonkenregen. De explosie was op het balkon van een woning op de eerste etage.

Een van de bewoners (een man van 24 jaar) zou betrokken zijn bij het conflict rond de zogeheten Milan-drugsbestellijn. Hij zou al enige tijd ernstige worden bedreigd. De bewoners van de getroffen woning bleven ongedeerd.



Ismael H.

Ismael H. is een crimineel die een paar weken geleden is veroordeeld voor drugshandel en het in brand steken van een auto, en werkte afgelopen najaar enige tijd voor de groep die de Milan-drugslijn in Zwolle uitbaatte.

Hij heeft verklaringen afgelegd. Zo vertelde hij dat de top van de groep hem opdroeg om een aantal auto’s in Zwolle in brand steken. Vervolgens stapte hij naar de politie. Tijdens de rechtszaak bleek dat hij en zijn familie ernstig worden bedreigd, en dat hij het klemmende verzoek had gekregen geen namen te noemen.

Incidenten

Bronnen hebben aan De Stentor verteld dat er een conflict speelt over de Milan-lijn, dat sinds september heeft geleid tot meerdere explosies, autobranden, een gijzeling en een schietincident in Zwolle. Volgens die bronnen ligt het doorverkopen van het klantenbestand ten grondslag aan het conflict.

De dealers van de genoemde drugslijn verkopen onder meer cocaïne, xtc en 3-MMC. Justitie ziet Emin Y. als leider van deze criminele organisatie. Y. werd in september bij sportvelden aan de rand van de stad onder vuur genomen met een automatisch vuurwapen. Hij raakte zwaargewond, maar overleefde. Hij werd in oktober gearresteerd.

In de nacht van zaterdag op zondag werd een andere woning aan de Pieter Steynstraat getroffen door een explosie.

In 2021 werden twee broers tot lange celstraffen veroordeeld voor geweldsmisdrijven in het Zwolse criminele milieu, Emin Y. was een van hun vijanden.

