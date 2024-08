Flinke lachgas-vangst voor Spaanse politie

Connect on Linked in

Agenten van de Nationale Politie in Spanje hebben deze week aan de Costa del Sol 4.139 flessen lachgas in beslag genomen met een totaal volume van drie miljoen liter. In een groot onderzoek “Ballon” werden drie invallen gedaan, in Torremolinos, Fuengirola en Marbella.

Er zijn zes mensen gearresteerd, die volgens de Spaanse politie verantwoordelijk waren voor de logistiek, de invoer ervan in Spanje en de distributie in het land. Er zijn ook ballonnen en vulmondjes (waarmee het gas wordt ingeademd) in beslag genomen.

De totale waarde schat de politie op bijna 300.000 euro.

Lachgas wordt in Spanje veel verkocht in het uitgaansleven.

In juni nam de Spaanse politie een recordhoeveelheid van 12.000 liter in beslag.

