Flinke straf voor aansturen reeks drugslabs

De rechtbank in Den Bosch heeft in de megazaak Baraga 14 verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij in totaal acht drugslabs. De hoogste straf is 12 jaar cel. Vijf verdachten worden ook veroordeeld voor deelname aan (of leiden van) een criminele organisatie. Twee verdachten zijn vrijgesproken.

Oeffelt

Na een onderzoek van bijna twee jaar deed de politie op 17 en 18 oktober 2022 invallen in Eindhoven, Best en Oeffelt en werd een groot aantal woningen van verdachten doorzocht.

Op verschillende momenten tijdens het onderzoek werden drugslabs (waarvan een deel in opbouw) aangetroffen in Someren, Neerkant, Lottum, Helmond en Eindhoven en in een aantal Belgische plaatsen: Oud-Turnhout, Merksplas en Peer.

Zo leidde onderzoek Baraga uiteindelijk tot de aanhouding van 16 verdachten.

Leider

De rechtbank ziet een 54-jarige verdachte uit Eindhoven als onbetwiste leider.

Zo werd onder zijn leiding een graafmachine gehuurd en werden bigbags met grind geregeld. Er werden gaten gegraven waarin op de bodem grind werd gestort met daarop meerdere vaten van 1000 liter. In de vaten werden vervolgens gaten gemaakt en vanuit het lab liep een pijp rechtstreeks naar de vaten in de grond. Zo gingen er daarna duizenden liters met drugsafval rechtstreeks de grond in. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Someren hebben naar aanleiding hiervan een vordering ingediend die bij vier van de betrokken verdachten is toegewezen. In totaal gaat het om ruim 270.000 euro aan kosten tot nu toe.

14 jaar

De 54-jarige verdachte financierde ook de drugslabs. De directe uitvoerende taken rondom de voorbereiding en de productie van drugs liet hij over aan derden die daarmee de meeste risico’s liepen. De rechtbank legt aan hem een gevangenisstraf van 12 jaar. Het Openbaar Ministerie had tegen hem 14 jaar cel geëist.

Een 28-jarige verdachte uit Eindhoven is de oudste zoon van de hoofdverdachte. Hij was zonder meer de rechterhand van zijn vader. Hij was goed ingevoerd in de wereld van de (synthetische) drugs en een onmisbaar en volwaardig lid van de organisatie. Hij had geen kennis van het productieproces, maar verkocht drugs die zijn vader in de labs in Neerkant en Someren liet produceren. Daarnaast hield hij zich bezig met de inkoop van grondstoffen en het zoeken naar nieuwe productielocaties. Tot slot had hij ook verboden vuurwapens voorhanden.

Voor hem is de straf 8 jaar cel.

Oude rot

Een 43-jarige verdachte uit Eindhoven krijgt 10 jaar cel. De rechtbank ziet hem als een ‘oude rot in het vak’. Hij vervulde een belangrijke rol bij de drugsproductie. Hij produceerde MDMA in een drugslab in Lottum, hielp mee met voorbereidingen in het lab in Peer en in drugslabs in Oud-Turnhout en Merksplas maakte hij grote hoeveelheden methamfetamine.