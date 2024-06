Flinke vangst amfetamineolie in Kaatsheuvel

Connect on Linked in

In het Brabantse dorp Kaatsheuvel is vrijdag na een tip 560 liter zogenaamde amfetamineolie aangetroffen door de politie. Agenten gingen naar binnen bij een loods aan de Hoofdweg in Kaatsheuvel.

(Beeld uit archief)

Geen productie

Bij de inval werd een 56-jarige man uit Waalwijk aangehouden. Er werd in de loods geen drugs geproduceerd. Volgens de politie werd de loods kennelijk als opslagruimte gebruikt.

Busje

Vlak voordat een arrestatieteam naar binnen ging, reed een busje weg vanuit het pand. De bestuurder was een 31-jarige man uit Waalwijk. Ook hij is korte tijd later aangehouden en zijn busje werd in beslag genomen.

Van amfetamineolie kan amfetaminepoeder (speed) worden gemaakt.

De recherche zet het onderzoek naar de herkomst van de olie voort.