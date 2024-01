Forse celstraf geëist voor explosie in Fries amfetaminelab waarbij dode viel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Leeuwarden vier jaar celstraf, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, geëist tegen een 22-jarige man uit Eindhoven, op verdenking van betrokkenheid bij een drugslab in het Friese dorp Haule. Het lab aan de Polderweg werd op 31 mei 2022 aangetroffen nadat er een explosie plaatsvond waarbij een 53-jarige man uit Eindhoven om het leven kwam.

Enorme ravage

De explosie in het drugslab zorgde voor een grote ravage. Pas een dag later kon het dodelijke en zwaar verminkte slachtoffer onder het puin worden weggehaald. Een gedeelte van de deksel van het ontplofte chemische vat lag volgens het OM meters verderop in een weiland.

Zwaargewond

Na de explosie werd de toen nog 21-jarige verdachte zwaargewond aangetroffen op het erf waar het drugslab zat. Daar gaf hij toe in het lab aanwezig te zijn geweest. Hij heeft volgens het OM samen met het dodelijke slachtoffer een vat op druk gebracht met branders, waarna deze is ontploft. In het vat zaten chemicaliën voor de productie van amfetamine. De verdachte ontkende dit overigens op de zitting van dinsdag.

Dna

De politie heeft onder meer forensisch onderzoek verricht en is er onder meer dna aangetroffen van de verdachte op een blikje frisdrank. Ook heeft het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) gekeken naar wat aangetroffen is in het lab. Uit dat onderzoek blijkt dat er chemicaliën aanwezig waren in het lab voor de productie van drugs. Ook was er amfetamine en MDMA aanwezig.

Strafeis

De officier van justitie eist vier jaar celstraf, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, tegen de verdachte. Hoewel hij zwaar lichamelijk letsel opliep, is hij volgens justitie ook verantwoordelijkheid voor de explosie. Daarnaast heeft hij op zitting weinig openheid van zaken gegeven.

‘De verdachte heeft aan den lijve ondervonden dat het produceren van drugs levensgevaarlijk is’, aldus de officier van justitie. ‘Daarnaast waren er op het moment van de explosie in een nabijgelegen huis mensen aanwezig, waaronder jonge kinderen. Deze explosie heeft veel impact op hen gehad.’

De rechtbank in Leeuwarden doet binnenkort uitspraak in de zaak.