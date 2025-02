Forse schade door explosies bij woningen in Den Helder en Den Haag

(Foto: door een explosie bij een huis aan de Schoenerstraat in Den Helder ontstond een gat in het raam)

Zwaar vuurwerk

Rond 04.00 vannacht ging er een explosief af bij de voorgevel van een huis aan de Schoenerstraat in Den Helder. De schade is aanzienlijk, het raam aan de voorkant is kapot. De politie heeft resten van zwaar vuurwerk aangetroffen, en de Forensische Opsporing onderzoekt verschillende sporen.



Vlak voor de explosie liepen er twee personen met capuchons op vlakbij het huis. De politie spreekt met getuigen en bekijkt beelden.

Ruiten vernield

Bij een portiekwoning aan de Van Maerlantlaan in Den Haag vond vannacht rond 05.30 ook een explosie plaats. Hierbij ontstond veel schade. Meerdere ruiten zijn vernield en ook de voordeur is beschadigd. De recherche doet onderzoek naar de toedracht van de explosie en is op zoek naar getuigen.