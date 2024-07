Forse schade na explosie in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

In de straat Wisseloord in Amsterdam-Zuidoost is maandagochtend rond 09.00 een explosief afgegaan. Een woning en een portiekdeur raakten daardoor zwaar beschadigd. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt.

(Beeld: Mizzle Media)

Nadat buurtbewoners een harde knal hoorden brak vlak daarna ook brand uit in de woning. De brandweer wist met meerdere eenheden het vuur te blussen.

Volgens een politiewoordvoerder is één persoon vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft de plaats delict afgezet. Er wordt door het Team Explosieven Veiligheid (TEV) onderzocht wat de explosie heeft veroorzaakt. Op dit moment is het nog onduidelijk of de ontploffing opzettelijk is veroorzaakt.