Forse schade na explosie in Rotterdam-West

(Beeld JBMedia)

Geen gewonden

De explosie was even na 03.30. Er zijn voor zo ver bekend geen gewonden bij gevallen, maar meerdere woningen raakten beschadigd en de brandweer moest de schade in kaart brengen en controleren of de huizen nog veilig waren.

Meerdere bewoners werden geëvacueerd en tijdelijk elders opgevangen.

Schoten

Eerder die nacht hoorden buurtbewoners rond 01.00 in de omgeving van de Franselaan, Deensestraat en Schiedamseweg schoten.

Agenten hielden even later een man aan. Die bleek niet verdacht te zijn en is weer heengezonden.

Een verband met de latere explosie op de Franselaan ziet de politie op dit moment niet.