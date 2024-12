23 december 2024

Forse schade na explosie in Rotterdam, woning in Dordrecht opnieuw doelwit

Bij een portiek aan de Geuzenlaan in Rotterdam is zondagnacht een explosie geweest. Daardoor ontstond forse schade. Ook bij een woning aan de Brikstraat in Dordrecht is vannacht een explosief afgegaan. Daardoor ontstond lichte schade. In beide gevallen raakte niemand gewond.