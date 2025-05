28 mei 2025

Frankrijk verijdelt nieuwe ontvoering van cryptobaas

In Frankrijk is opnieuw een poging tot ontvoering van een rijke crypto-ondernemer voorkomen. De politie hield in totaal 24 mensen aan. Eerder sneden criminelen een vinger af van een ontvoerde crypto-magnaat en sloten ze zijn vriendin op in de kofferbak van een auto.