Frans kantelpunt in drugsgeweld?

Door Joost van der Wegen

Jongen overleden

Het geweld vond afgelopen donderdag plaats bij een restaurant in Poitiers, waar een persoon begon te schieten met een semi-automatisch wapen. Daarbij raakte vijf jonge mannen gewond. Een daarvan, de pas 15-jarige Anis B., werd in zijn hoofd geraakt, en overleed een dag later.

Vier andere tieners raakten ook gewond bij de schietpartij. Zij overleefden.

Gevecht

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau meldde dat het ging om een ‘gevecht tussen rivaliserende bendes waarbij honderden mensen betrokken raakten.’ Maar volgens de Franse krant Le Monde meldde hij dit ten onrechte en overdreef hij. Retailleau noemde de gebeurtenis een ‘kantelpunt’ in Frankrijk als het gaat om ‘drugs gerelateerd geweld’.

De nieuwe rechtse minister van Binnenlandse Zaken wil korte metten maken met de drugscriminaliteit, schrijft de NOS. Hij zegt te werken aan een nieuwe wet waarbij de regering dealers in hun portemonnee wil raken en beslag wil kunnen leggen op hun bezittingen. Vandaag zei Retailleau dat Frankrijk geen narcostaat mag worden. ‘Óf we komen op grote schaal in actie, óf we mexicaniseren’, zei hij.”

Aanwijzingen

Vrienden van de overleden 15-jarige jongen vertellen de krant dat de jongen niets met drugshandel te maken had. Volgens Le Monde had de geweldsuitbarsting in Poitiers volgens eerste aanwijzingen te maken met de activiteiten van een drugshandelaar die in de stad een gebied in handen probeerde te krijgen om zijn product te verkopen.

Banden

Vorige week zaterdag raakte in het Franse Rennes een vijfjarige jongen zwaargewond raakte nadat hij in het hoofd werd geschoten. De jongen zat tijdens de schietpartij in de auto bij zijn vader, die banden zou hebben met het drugsmilieu.

Incidenten

De krant Le Monde schrijft dat donderdagnacht ook een geweldsincident plaatsvond in Saint-Péray, een voorstad van Valence in het zuidoosten van het land. Daar raakten drie twintigers gewond bij een schietpartij. In oktober werden bij incidenten in Marseille een onschuldige taxichauffeur en een jongen van vijftien op gruwelijke wijze vermoord.